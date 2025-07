Dudu x Leila não é misoginia? Alicia e Milly debatem discurso de advogada

A defesa de Dudu tentou desconstruir a tese de misoginia no episódio em que o jogador xingou Leila Pereira - em primeira instância, o jogador foi suspenso por seis jogos pelo STJD. No UOL News, Milly Lacombe e Alicia Klein debateram o assunto.

O julgamento do recurso de Dudu começou hoje (31), mas foi adiado. O atacante do Atlético-MG conseguiu um efeito suspensivo para atuar na Copa do Brasil e pode enfrentar o Flamengo, às 21h30.

Milly: Misoginia é se sentir à vontade para diminuir mulheres

É um entendimento tão rudimentar do que é misoginia. É óbvio que ela sabe que não está falando a verdade a respeito do que é ou não a misoginia. Se só categorizássemos como misoginia algo como 'vai lavar louça', seria muito simples, seriam casos mais fáceis de analisar. [...] É machismo e misoginia quando você se sente à vontade para diminuir mulheres, agredir mulheres - e não homens.

Milly Lacombe

Alicia: Falta de argumentos

Tem um requinte de crueldade colocar uma mulher para falar isso - aí parece que está validando. 'Tem mulher que acha que não é misoginia', e não é por isso que passa a questão. [...] Só pode estar associado à falta de argumento. A defesa dele encontrou para defender o que ele falou - coisa que ele não fez com outros homens.

Alicia Klein

O que disse a advogada de Dudu

'VTNC' já que dizem ser uma expressão tão ofensiva, muito embora no convívio com a mocidade hoje e indo aos campos de futebol é o que a gente mais ouve, se isso significa 'vai tomar no c*'... Para mim seria misoginia se fosse 'vai trabalhar na cozinha'. Aí sim a gente estaria falando de algo que atingiu a todas.

Carla Silene Lisboa, advogada de Dudu

