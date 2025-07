Dudu consegue efeito suspensivo para jogar na Copa do Brasil contra o Fla

O meia-atacante Dudu conseguiu efeito suspensivo no STJD e está livre para atuar no jogo de hoje, entre Flamengo e Atlético-MG, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A defesa do jogador entrou com o pedido após a interrupção do julgamento do caso em que ele foi denunciado por xingar a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Dudu foi punido em primeira instância com seis jogos de suspensão e multa de R$ 90 mil. Ele já cumpriu duas partidas e pagaria a terceira na noite desta quinta-feira, no Maracanã.

Mas os advogados do jogador conseguiram parcialmente o atendimento do efeito suspensivo. Com isso, ele não cumpre o gancho em jogos da Copa do Brasil. Por ora, só do Brasileirão.

Ou seja, Dudu está liberado para o duelo desta noite, mas seguirá fora do time no domingo, contra o Red Bull Bragantino.

O adiamento do julgamento

Dudu até foi presencialmente ao STJD. Só que o julgamento não terminou. A relatora do processo, Antonieta Silva, teve uma questão pessoal e não conseguiu participar da sessão.

E olha que as advogadas das partes - Dudu e Leila - fizeram sustentação diante dos demais auditores e a entrada da relatora do processo na sessão estava sendo aguardada até o final.

Quem defendeu Dudu na tribuna foi a criminalista Carla Silene Lisboa, que tentou desconstruir a tese de que a ofensa postada pelo jogador nas redes tenha sido misoginia.

Só que a auditora relatora do caso, ao fim das contas, não conseguiu participar. Assim, o Pleno só concluirá a análise do caso semana que vem - provavelmente quarta-feira.