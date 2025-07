Dorival celebra vitória do Corinthians, mas vê duelo em aberto: "Foi a primeira metade"

O Corinthians fez um jogo equilibrado contra o Palmeiras nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, mas conseguiu arrancar uma vitória de 1 a 0 e leva a vantagem mínima para a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior comemorou o resultado, mas avisou que o confronto está em aberto.

"São jogos disputados como deveriam ser. Sabemos o potencial das equipes. O jogo foi parelho em vários sentidos, a definição do resultado veio num gol fundamental. É apenas a metade de um tempo, na outra semana jogaremos a outra metade, valendo muito, valendo a classificação. Espero que possamos ter um equilíbrio grande lá, jogando com intensidade e fazendo ainda melhor", disse o treinador em coletiva de imprensa.

Dorival afirmou que a decisão de preservar os principais jogadores no duelo com o Botafogo, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, fez a diferença no aspecto físico. Ele elogiou a entrega do grupo alvinegro.

"Fatalmente, se eu tivesse colocado a mesma equipe no jogo contra o Botafogo, nós teríamos os mesmos problemas que tivemos contra o São Paulo. O nosso adversário de quarta-feira jogou no domingo e teve um desgaste. Não é um fato exclusivo do Corinthians. Estamos em um outro processo, tem times com elencos que conseguem suprir isso. Temos um grupo enxuto, necessitamos de peças pontuais. Em muitos momentos teremos que poupar, não tem jeito", comentou.

"Acho que não tem sistema que dê certo se você não tem entrega. Você pode mudar peças, mas se não tiver determinação, dificilmente teremos resultados. O detalhe talvez tenha sido a jogada que proporcionou o gol. Tivemos o pênalti, outras boas jogadas, o Palmeiras também teve. Mesmo num jogo truncado, muito disputado, as equipes não deixaram de procurar o ataque. Acho que esse é o objetivo maior", acrescentou.

O retorno do trio Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Memphis Depay, autor do gol da vitória, também anima o treinador. Ele valorizou a volta dos três, que não jogavam como titulares desde a final do Paulistão, e falou sobre o pênalti desperdiçado por Yuri.

"Depois de quatro meses, foi a primeira partida que tivemos os três juntos. Eu estou aqui há quase 90 dias e não tinha tido essa oportunidade. Teremos um crescimento gradativo de cada um, espero que possamos tirar o melhor possível. São jogadores que se completam e nos deixam mais fortes", analisou.

"É um fato natural, que acontece com qualquer atleta [pênalti perdido]. Em muitos momentos ele vai se dar bem, em outros terá problemas. Do outro lado tem um goleiro bem treinado, de nível altíssimo. Não perdemos nossa organização, objetividade. Tivemos algum merecimento para conseguir um gol tão importante nesta primeira parte da decisão", concluiu.

Com o resultado, a equipe alvinegra precisa de um empate no jogo de volta para se classificar às quartas de final. Se o Verdão ganhar por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols dá a vaga ao time palestrino.

O próximo e decisivo encontro entre Corinthians e Palmeiras será na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, desta vez com mando alviverde. O clássico está agendado para as 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Antes do Derby, o Corinthians vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Timão volta a campo neste domingo, diante do Fortaleza, pela 18ª rodada da competição. A bola rola a partir das 16h, na Neo Química Arena.