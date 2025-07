Diniz elogia atuação do Vasco, mas lamenta empate: "Não gostei do resultado"

O Vasco empatou sem gols com o CSA no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, disputado na última quarta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O técnico Fernando Diniz elogiou a atuação do Cruzmaltino, mas acredita que o time poderia ter saído de campo com um resultado melhor.

"O CSA tinha a postura mais defensiva desde início, e jogar contra times que marcam mais atrás é um pouco mais difícil para criar mesmo. Mas acho que o time teve uma boa produção ofensiva, se tratando de um time que está jogando em casa. Não é fácil jogar aqui, o Grêmio teve dificuldade e foi eliminado. Eu gostei da produção ofensiva, só não gostei do resultado", disse, em coletiva após o jogo.

"O lado positivo é que a gente não tomou gol. Oferecemos um pouco mais de contra-ataque do que devíamos. Minha maior irritação no jogo foi essa. Isso a gente pecou algumas vezes, principalmente no primeiro tempo. A gente tem que continuar produzindo e colocar a bola dentro do gol", completou.

Diniz também falou a respeito do momento de Vegetti, que marcou apenas um gol nos últimos seis jogos. O comandante afirmou que há um plano B para a situação do argentino, mas que prefere priorizar a confiança do atleta.

"A gente um plano B, mas o principal é recuperar o Vegetti para ele botar a bola para dentro. A principal característica dele é fazer gol. Eu acredito muito no potencial dele, tirando a questão que ele não conseguiu fazer gol na quantidade que gostaríamos nos últimos jogos, é um jogador que contribui em todas as fases do jogo. Não é só um atacante que vai fazer o gol. Tem muito a minha confiança. A gente tem um plano B, poderia ter colocado outro jogador. A gente preparou o GB para ser esse reserva imediato. Podemos variar também, jogar com um falso 9", comentou.

O jogo de volta contra o CSA está marcado para a próxima quinta-feira. Antes, a equipe carioca enfrenta o Mirassol, no sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador descartou a possibilidade de priorizar algum torneio no momento.

"Não acho que o Vasco tem condição de priorizar um campeonato nesse momento. Temos que priorizar agora o jogo contra o Mirassol e depois o CSA. Vamos fazer nosso melhor. Se lá na frente conseguirmos pontuar bem no Brasileiro, estiver perto de uma fase decisiva e achar que seja importante poupar alguém, pode ser que aconteça. Mas nesse momento não dá para priorizar", explicou Diniz.