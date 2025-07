Decisão da Justiça evita que dona da SAF intervenha no Botafogo sob Textor

Do UOL no Rio de Janeiro

A Justiça do Rio deu uma decisão em favor da Botafogo SAF que impede uma intervenção da Eagle Holdings, sua acionista majoritária. Foi uma manobra do empresário norte-americano John Textor para impedir que seus sócios tomem o poder do clube.

Textor está em litígio com as empresas Ares Management, Iconic Sports e outros acionistas da Eagle. Essas empresas assumiram o controle da Eagle Holding após constatarem má gestão do empresário norte-americano.

Apesar de ser sócio majoritário da Eagle, John Textor foi afastado e não atua mais no Conselho. E seus sócios iniciaram uma investigação inclusive nas contas do Botafogo, além de terem tentado tirar o empresário do poder do clube.

Diante desse cenário de litígio, o Botafogo SAF entrou com uma ação contra a Eagle cobrando uma dívida de 22 milhões de euros (R$ 152 milhões) referentes a um empréstimo que venceu em março deste ano.

Para garantir o pagamento do valor, o Botafogo pediu o arresto das suas próprias ações que pertencem a Eagle. Isso foi deferido pelo juiz da 3a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Vitor Augustín Torres.

"A uma — e aí a peculiaridade de direito societário que atrai a competência dessa vara especializada —, impede que terceiros ingressem, pelo menos por enquanto, ao quadro social, de modo a congelar o estado de coisas e prevenir ingerências futuras e incertas sobre seu próprio destino e suas chances de recebimento", relatou o juiz Vitor Augustín.

Curiosamente, em sua argumentação, o Botafogo SAF utiliza uma crise financeira da Eagle para justificar seu temor de não receber o dinheiro do empréstimo.

"Esse cenário de elevada crise financeira, somado ao risco de que sobrevenha alguma modificação no controle societário na EAGLE BIDCO, denota um risco manifesto de que a dívida multimilionária existente com a SAF BOTAFOGO não seja quitada, e que todo e qualquer recurso financeiro seja direcionado em benefício do LYON, inclusive por força do compromisso de aporte de cerca de R$ 1.3 bilhões. A SAF BOTAFOGO, por seu turno, não poderia aguardar inerte. Afinal, se o risco de inadimplência da EAGLE BIDCO já existe em virtude dos dispendiosos compromissos assumidos junto ao LYON, esse risco recrudesce, de forma descomunal, caso advenha uma modificação no controle da mencionada sociedade empresarial, mediante a possível ascensão de um novo e ignoto controlador, sem quaisquer laços com o BOTAFOGO ou a mais mínima preocupação relacionada aos rumos futuro e ao sucesso desportivo do clube", argumentam os advogados do Botafogo.

A Eagle Holding, citada como em crise financeira, era gerida pelo próprio Textor até abril de 2025. Ou seja, o problema foi gerado pelo próprio empresário. No controle do Botafogo, agora o empresário norte-americano usa essa mesma crise para evitar uma intervenção do clube.

A Ares Management e Iconic ainda não se manifestaram sobre a decisão da Justiça.