Crespo diz que São Paulo merecia "vantagem maior" na Copa do Brasil e prega cautela: "Ainda não acabou"

O técnico Hernán Crespo aprovou a atuação do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR na noite desta quinta-feira, no Morumbis, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador, contudo, lamentou apenas a vantagem mínima, pois entende que o Tricolor merecia uma "diferença maior".

"Acho que o time jogou bem essa noite, que mereceu uma diferença maior. Não aconteceu, mas faz parte. O mata-mata, o importante é que se ganha. Depois vamos falar do jogo de volta, que ainda vai acontecer e se [essa vantagem] vai ser suficiente ou não. Mas essa sensação de que foi pouco é legal, eu gosto. Porque o time demonstrou que está jogando bem e que pode fazer ainda mais", afirmou o treinador em coletiva pós-jogo.

Crespo não está errado. O São Paulo criou oportunidades e poderia ter feito pelo menos três ou quatro gols no duelo desta quinta-feira. André Silva perdeu uma chance cara a cara ainda no primeiro tempo, enquanto Enzo Díaz acertou a trave já perto do fim do jogo.

O argentino, contudo, foi categórico ao responder se entendeu que o time relaxou após abrir 2 a 0 e, por isso, sofreu o gol já na reta final da partida: "Não. Acho que jogamos bem, que merecíamos mais. Mas que relaxamos, não".

O primeiro gol do São Paulo na partida saiu após uma jogada trabalhada. Ferreirinha invadiu a grande área e tocou para Marcos Antônio, que carimbou a zaga do Athletico-PR. A bola sobrou com Alan Franco, que rolou para Pablo Maia. O camisa 29 mostrou confiança e bateu colocado, abrindo o placar no Morumbis.

Crespo, então, foi questionado se os chutes de fora da área, como o do gol de Pablo Maia, têm sido trabalhados nos treinos. O treinador deixou claro que tudo faz parte de uma identidade maior que ele vem tentando implementar novamente no São Paulo.

"Se é uma coisa que se repete constantemente, pode ter certeza que o trabalho é esse. Se chutamos de fora da área, se lutamos, se chegamos dentro da área. É uma ideia, uma identidade que temos que defender. E acho que os atletas estão se encontrando bem nessa estrutura. Os jogadores se divertem dentro de campo, criam ocasiões. A sensação é que merecíamos uma diferença maior, porque se jogamos de um certo jeito, o público agradece e gosta. Queremos mais e mais, porque ainda não aconteceu nada de especial. A ideia é construir e criar oportunidades para fazer algo especial, mas ainda estamos no início", avaliou.

Com o resultado, o São Paulo precisa somente de um empate no jogo de volta para se classificar às quartas de final. Se o Athletico-PR ganhar por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols leva o Furacão à próxima fase da Copa do Brasil. Crespo, porém, pregou cautela para o duelo de volta.

"O importante é o grupo estar bem, que o grupo acredita, quer jogar bola e que gosta do jeito que está jogando, mas com muita tranquilidade, porque ainda não conseguiu nada. Simplesmente ganhou um jogo que tem definir na volta, em Curitiba. Ainda não acabou. Mas temos que esperar e começar a pensar no Internacional", completou.

O segundo jogo entre São Paulo e Athletico-PR está previsto para acontecer na próxima quarta-feira (06), às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena.

Antes disso, porém, o São Paulo terá pela frente um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor encara o Internacional neste domingo, às 20h30, no Estádio Beira-Rio, pela 18ª rodada do torneio nacional.