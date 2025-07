Coritiba encara Vila Nova mirando a liderança da Série B

A 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que marca a abertura do 2ª Turno, terá seu pontapé inicial na noite desta quinta-feira, quando a partir das 21h35 o Vila Nova recebe o Coritiba no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Com 27 pontos, o time goiano aparece em nono lugar, e está três atrás da Chapecoense, primeiro time no G-4. Do outro lado, com 35, os paranaenses estão dois atrás do Goiás, ocupando a vice-liderança.

Em toda a história, as equipes se enfrentaram em 15 oportunidades, com ampla vantagem do Coritiba, que tem 10 vitórias, contra duas do Vila e mais três empates. As duas vitórias do time goiano foram em seus domínios.

Buscando voltar a figurar na zona de acesso, o Vila Nova chega para a partida com uma derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda na última rodada, e quer usar a força de sua torcida para tentar reencontrar o caminho das vitórias.

Para a partida, o técnico Luizinho Lopes não tem nenhum desfalque ou retorno para encarar o Coritiba. Portanto, deve voltar a repetir a escalação do jogo contra o Volta Redonda. Caso mude, pode promover o retorno de Gabriel Poveda à equipe titular. O zagueiro Tiago Pagnussat e o meia Jean Mota ainda são dúvidas.

Do outro lado, o Coritiba perdeu a chance de assumir a ponta na última rodada, e não vive sua melhor fase na Série B. O time paranaense não vence há três jogos, sendo derrotado pelo Paysandu (5 a 2), e empatando, de forma consecutiva, com Athletic-MG e Amazonas, ambos por 1 a 1.

O volante Geovane voltou a ser relacionado pelo técnico Mozart após três partidas fora por conta de um entorse no joelho direito. A tendência, no entanto, é que o meio-campista comece no banco de reservas, já que sua última partida como titular foi na 11ª rodada, contra o Botafogo-SP.

Confira todos os jogos da 20ª rodada:

QUINTA-FEIRA

21h35

Vila Nova x Coritiba

SEXTA-FEIRA

19h

Remo x Ferroviária

21h30

Operário-PR x Criciúma

SÁBADO

16h

Novorizontino x Avái

18h30

Botafogo x América-MG

20h30

Amazonas x Goiás

DOMINGO

16h

Chapecoense x CRB

18h30

Athletico-PR x Paysandu

SEGUNDA-FEIRA

19h

Athletic-MG x Atlético-GO

21h30

Cuiabá x Volta Redonda