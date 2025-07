Corinthians x Palmeiras: árbitro relata arremesso de objetos e laser na face de Weverton

Wilton Pereira Sampaio, responsável pela arbitragem do clássico entre Corinthians e Palmeiras na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, relatou na súmula da partida o arremesso de objetos no gramado da Neo Química Arena por parte da torcida alvinegra. Ele também informou no documento que um laser vindo das arquibancadas atingiu a face do goleiro Weverton.

"Aos 46 minutos do primeiro tempo, a partida foi interrompida em virtude da utilização de equipamento laser, por parte da torcida mandante, que atingia a visão do goleiro da equipe visitante. A administração do estádio seguiu o protocolo, e o incidente cessou", pontuou o árbitro.

Já na etapa final, após o gol do Palmeiras que posteriormente foi anulado pelo VAR, torcedores do Corinthians atiraram objetos em direção aos atletas alviverdes, dentre eles isqueiros e cigarros eletrônicos. O árbitro também informou que itens foram arremessados no banco de reservas e na área de aquecimento visitante.

"Aos 39 minutos do segundo tempo, a partida foi paralisada em virtude do arremesso de diversos objetos, por parte da torcida mandante, em direção ao campo de jogo, sendo eles isqueiros, cigarros eletrônicos e copos. Tais fatos ocorreram no local onde os atletas visitantes estavam em aquecimento, no banco de reservas e também na área técnica desta mesma equipe", escreveu Wilton Pereira Sampaio.

Os relatos do árbitro podem provocar denúncias ao Corinthians no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O clube alvinegro já enfrenta sanções por conta dos sinalizadores acesos no segundo tempo da final do Campeonato Paulista, também diante do Palmeiras. Desde então, a Fiel está proibida de levar bandeiras, mosaicos e instrumentos musicais à Neo Química Arena.

O departamento jurídico do Timão, através do superintendente Leonardo Pantaleão, tenta reverter a punição junto com as organizadas.