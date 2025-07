Corinthians se reapresenta após vitória no Derby e vira a chave para o Brasileirão

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, no dia seguinte à vitória no clássico contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. O foco agora está no jogo contra o Fortaleza, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Derby ficaram na parte interna para uma atividade regenerativa.

Já os demais foram a campo e realizaram trabalhos focados em posse de bola. A comissão técnica de Dorival Júnior, por fim, aplicou um treino de enfrentamento em espaço reduzido.

Com a Fiel, somos mais fortes! ?? O nosso torcedor fez a diferença na noite de ontem, assim como sempre faz! ??? Muito obrigado! ?? ? José Manoel Idalgo / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/zgXyRLcO0Q ? Corinthians (@Corinthians) July 31, 2025

O treinador tem apenas um novo desfalque para a partida diante do Fortaleza: o zagueiro João Pedro Tchoca, suspenso. O volante Maycon e o lateral esquerdo Hugo, entregues ao departamento médico, seguem ausentes.

A tendência é que Dorival preserve alguns titulares visando o jogo de volta contra o Palmeiras, assim como fez na última rodada do Brasileirão, diante do Botafogo, no Nilton Santos.

O Corinthians tem mais duas sessões de treino antes do confronto. O embate está agendado para domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Embalado pela vitória no clássico, o Timão tenta encerrar o jejum de três jogos sem vencer na Série A. A equipe, no momento, ocupa o 11º lugar da tabela de classificação, com 21 pontos.