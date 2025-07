Palmeiras se irrita com VAR e Corinthians reclama de 'jogo picado' por juiz

A arbitragem de Wilton Pereira Sampaio irritou a Corinthians e Palmeiras, na vitória do Timão por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na noite de ontem.

VAR e 'jogo picado'

Enquanto o lado alviverde questionou a decisão do VAR, que anulou o que seria o gol de empate, o alvinegro reclamou das paralisações constantes. Ao todo, Wilton marcou 33 faltas — 20 contra o Corinthians e 13 contra o Palmeiras.

Abel Ferreira disse que o futebol brasileiro trabalha com "ferramentas do século passado". O técnico do Palmeiras não quis se alongar ao responder sobre o impedimento milimétrico de Maurício, mas deixou claro

Não vou falar sobre isso. Com a qualidade da tecnologia para avaliarmos as linhas... Já disse várias vezes minha opinião. A única coisa que posso dizer é que foram duas situações em que o Sr. Wilton está em cima do lance e não marca pênalti, e o impedimento é invalidado pelo bandeirinha. Estamos no século 21 e ainda trabalhamos com ferramentas do século passado.

Abel Ferreira, após Corinthians 1 x 0 Palmeiras

O meio-campista Lucas Evangelista também criticou a ação do árbitro de vídeo. No entanto, o jogador fez um "mea culpa" e afirmou que não dá para depender da tecnologia em campo.

Não gosto muito de falar sobre isso, mas o VAR serve para corrigir erro e está dando mais problema. Então, foi o que eu falei, não dá para ficar dependendo disso. Temos que fazer o nosso.

Lucas Evangelista, em zona mista

Porém, não foi apenas o lado palmeirense que se incomodou, e os corintianos reclamaram do "jogo picado". O alto número de faltas impediu que a partida tivesse um ritmo mais dinâmico e até gerou discussões mais acaloradas entre os atletas.