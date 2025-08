Com um a menos, Coritiba vence o Vila Nova e dorme na liderança da Série B

O Coritiba venceu o Vila Nova por 2 a 1 nesta quinta-feira, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Tiago Pagnussat (contra) e Jacy marcaram para a equipe paranaense, enquanto Dodô anotou a favor do time goiano.

Com o resultado positivo, o Coxa alcançou 38 pontos e ultrapassou o líder Goiás, que possui 37. O Esmeraldino, porém, ainda joga nesta rodada. Já o Tigre segue na nona posição, com 27 pontos somados.

Pela 21ª rodada da Série B, o Coritiba encara o Chapecoense, no dia 8 (sexta-feira). A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Couto Pereira. O Vila Nova, por sua vez, enfrenta o Paysandu, no Estádio Curuzu. O duelo acontece no dia 11, uma segunda-feira, às 21h30.

Como foi Vila Nova x Coritiba?

O Coritiba abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Josué na área do Vila Nova, Tiago Pagnussat tentou cortar, mas acabou mandando contra a própria pátria.

Já aos 21, o árbitro marcou pênalti após braço de Jacy no rosto de Guilherme Parede na área. Na cobrança, Dodô bateu no canto direito para empatar a partida.

Os visitantes ficaram com um a menos aos 29. Machado recebeu o segundo amarelo e deixou a partida mais cedo.

Mesmo com dez jogadores em campo, o Coxa conseguiu chegar ao segundo gol nos acréscimos da primeira etapa, aos 46. Jacy aproveitou cruzamento rasteiro e bateu de primeira para o fundo da rede.