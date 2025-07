Com sede de vingança, Esquentadinha mira revanche contra veterana do UFC

Vindo de derrota para Angela Hill, na decisão dividida dos juízes, em fevereiro deste ano, Ketlen Souza vai em busca de recuperação neste sábado (2), quando subirá no octógono do UFC Vegas 108 para medir forças com a venezuelana Piera Rodriguez. Mas, apesar de estar focada no seu próximo compromisso na organização, 'Esquentadinha' - como a peso-palha (52 kg) brasileira é conhecida - não esquece o controverso revés sofrido em sua última apresentação.

Inclusive, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Ketlen Esquentadinha - com sede de vingança - revelou que pretende desafiar novamente Angela Hill em caso de vitória neste sábado. E para isso, a brasileira admite, até mesmo, torcer pela sua última algoz, tendo em vista que a veterana de 40 anos também possui luta marcada, contra Iasmin Lucindo, pelo card do UFC Vegas 109, que acontece no dia 9 de agosto.

"Não entendi o porquê deram (a vitória) para ela (Angela Hill). Ela teve mais volume de golpe, (mas) os golpes contundentes estavam sendo meus. Não à toa que o nariz dela saiu ensanguentado. Infelizmente foi para ela a luta, mas acredito que os árbitros tenham julgado errado. Vou chamar ela para um novo desafio. Espero que ela ganhe contra a Iasmin Lucindo - eu vou ganhar essa luta (de sábado). E a próxima luta, no UFC Rio, eu quero que seja com ela", declarou Ketlen.

Em busca de mais um título

No UFC desde 2023, Ketlen soma duas vitórias e duas derrotas na entidade. Neste sábado, a brasileira pode dar um passo importante para tentar chegar mais próxima do top 15 da divisão dos palhas, em busca de, no futuro, lutar por mais um cinturão na carreira. Antes de chegar ao Ultimate, 'Esquentadinha' conquistou títulos em três eventos diferentes: 'Mr Cage', 'SFT' e 'Invicta FC', este último que lhe abriu as portas para a maior organização de MMA do mundo.

