Com Ríos, Benfica vence o Sporting e conquista a Supertaça de Portugal pela 10ª vez

O Benfica derrotou o Sporting, nesta quinta-feira, e venceu o título da Supertaça de Portugal, no Estádio Algarve. Os Encarnados venceram por 1 a 0, com gol de Vangelis Pavlidis.

Com a dobradinha nacional do Sporting na última temporada, o Benfica disputou a Supertaça de Portugal por conta do vice-campeonato na Copa de Portugal. A partida desta quinta-feira marcou a estreia de Richard Ríos, ex-Palmeiras, em partidas oficiais pelo clube. Por outro lado, os Leões bateram na trave pelo segundo ano consecutivo na competição.

O Benfica volta a campo na próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Nice, pelo jogo de ida da terceira fase da Liga dos Campeões, na Allianz Riviera, em Nice. O Sporting visita o Casa no dia 8 de agosto, sexta-feira, às 16h15, pela primeira rodada do Campeonato Português, no Estádio Municipal de Rio Maior.

Ainda no primeiro tempo, o Sporting até chegou a balançar as redes, logo aos sete minutos, com Pedro Gonçalves. No entanto, o VAR viu posição de impedimento de Conrad Harder e anulou o tento.

O gol do Benfica foi marcado apenas no segundo tempo. Aos quatro minutos, Samuel Dahl avançou pela ponta esquerda e cruzou. A zaga do Sporting conseguiu afastar, mas a bola sobrou nos pés de Vangelis Pavlidis, que bateu de primeira e garantiu o título.