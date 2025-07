Com golaço, Tottenham vence o Arsenal em clássico amistoso

O Tottenham venceu o clássico londrino contra o Arsenal por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong. Pape Matar Sarr anotou um golaço do meio de campo para dar a vitória aos Spurs.

Com o triunfo, o Tottenham segue sem perder na pré-temporada, somando, ao todo, duas vitórias e dois empates. Já o Arsenal conheceu a primeira derrota na série de amistosos.

Os Spurs voltam a campo neste domingo, quando enfrentam o Newcastle, em Seul, na Coreia do Sul. Já os Gunners jogam apenas na próxima quarta-feira, contra o Villarreal, no Emirates Stadium, em Londres.

Na reta final do primeiro tempo, aos 45 minutos, Sarr aproveitou saída errada do Arsenal para abrir o placar para o Tottenham. Fora do gol, o goleiro Raya passou para Lewis-Skelly, que foi desarmado pelo jogador dos Spurs. Com o arqueiro adiantado, Sarr arriscou do meio de campo e marcou um golaço.

Aos 32 minutos da etapa final, o sueco Viktor Gyokeres entrou em campo pela primeira vez como jogador do Arsenal. A contratação do centroavante, anunciada na última terça-feira, é uma das principais do clube para a temporada.