Com dificuldades no mercado, Corinthians tem Dorival compreensível nos bastidores

Em situação financeira delicada, o Corinthians tem encontrado dificuldades para avançar por reforços no mercado. O clube adota cautela na busca por novos atletas e promete não fazer loucuras, mas conta com a 'paciência' do técnico Dorival Júnior.

A diretoria do Timão procura reforços pontuais, que se encaixem na realidade do clube. O mercado, contudo, não tem se mostrado acessível.

Um dos exemplos é Victor Sá. O atacante já demonstrou desejo de se transferir para o Corinthians, mas o Krasnodar exige uma compensação financeira e bate o pé por US$ 5 milhões (R$ 27,8 milhões na cotação atual). O Timão não tem condições de pagar este valor e tenta destravar as negociações.

Uma situação semelhante aconteceu com Biel. O clube alvinegro tinha tudo acertado com o Corinthians, que esbarrou na alta pedida do Sporting, de Portugal, e encerrou as conversas. O jogador acabou se transferindo ao Atlético-MG.

Apesar disso, a Gazeta Esportiva apurou que Dorival Júnior tem se mostrado compreensível ao momento do clube nos bastidores.

O treinador, embora tenha tonado público o desejo por pelo menos quatro reforços, entende a situação financeira difícil do time e mantém conversas com o presidente interino Osmar Stabile e o executivo Fabinho Soldado para alinhar expectativas.

A prioridade do Corinthians são jogadores livres no mercado ou por empréstimo, especialmente para o setor ofensivo. Além disso, o clube não descarta vender algum de seus ativos nesta janela para fazer caixa. Porém, nenhuma proposta oficial chegou à diretoria até o momento.