Chelsea empresta joia equatoriana ao Strasbourg

O Chelsea anunciou, nesta quinta-feira, o empréstimo do equatoriano Kendry Páez ao Strasbourg, da França. O meia de apenas 18 anos assinou um contrato de uma temporada com a equipe francesa.

Kendry Páez foi contratado pelo Chelsea em junho de 2023, quando tinha apenas 16 anos de idade. No entanto, precisou esperar até o aniversário de 18 anos, no último mês de maio, para se juntar ao clube inglês.

O jovem meia nem estreou pelo Chelsea e já foi emprestado para o Strasbourg, que pertence ao grupo do norte-americano Todd Boehly, dono do clube inglês.

Midfielder Kendry Paez has joined Ligue 1 side RC Strasbourg on a season-long loan. ? Chelsea FC (@ChelseaFC) July 31, 2025

Revelado pelas categorias de base do Independiente del Valle, do Equador, Kendry Páez disputou 70 jogos pelo time profissional do clube, marcou 13 gols e deu seis assistências. Fez parte do elenco que venceu a Copa Sul-Americana (2022), Recopa Sul-Americana (2023) e Supercopa do Equador (2022).

Kendry Páez já disputou 18 jogos pela seleção do Equador, balançou as redes duas vezes e deu três passes para gol. O meia estreou com apenas 16 anos, quatro meses e oito dias, se tornando o jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção equatoriana, a ser titular e dar assistência em um jogo das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O jogador estava com a delegação do Chelsea nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes, mas não entrou em campo em nenhum jogo na campanha do título da equipe inglesa.