Ceni comenta nova falha de goleiro no Bahia e lamenta lesão de Erick Pulga

O Bahia venceu o Retrô por 3 a 2 nesta quarta-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar da vitória, o jogo ficou marcado por mais uma falha do goleiro do Tricolor Baiano, algo que tem se tornado recorrente nas últimas partidas. Por sua vez, o técnico Rogério Ceni classificou o lance como uma infelicidade.

"O lance é uma infelicidade. Antes teve uma tomada de decisão errada. O Gabriel poderia ter feito um passe melhor, o mesmo para o Ramos Mingo. Por fim, Ronaldo poderia ter tido um pouco mais de calma e tentou um passe muito arriscado, deu azar. O gol sofrido desestabilizou o nosso time um pouco naquele momento, perdemos dez minutos de concentração. Temos que continuar trabalhando, vamos tentar fazer nosso melhor, eles tentam também. Ninguém trabalha para errar. Temos que apoiar os atletas dentro de campo", analisou Ceni.

Lesão de Pulga

Outro ponto negativo na noite desta quarta para o Bahia foi a perda de Erick Pulga. O jogador entrou ao longo do jogo, mas deixou o gramado com dores, ficando apenas 13 minutos em campo. Ceni lamentou a lesão do atacante e alertou para o limite físico do Esquadrão de Aço.

"Acho que o Pulga é um bom exemplo, quem sabe teríamos dois ou três lesionados. Para esse jogo os titulares até poderiam aguentar, mas vai jogar lá em Recife depois das quatro da tarde para ver se compete de igual para igual. Essas coisas são científicas. A gente vinha bem no jogo e infelizmente tomamos um gol bobo. Voltamos, fizemos 3 a 1, mas infelizmente ficamos sem o Pulga e sofremos outro gol na bola parada. Vencemos e vamos buscar a classificação fora de casa", falou Ceni.

O jogo de volta entre Bahia e Retrô será na quarta-feira que vem (06), às 19h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco.