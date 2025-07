Ceará anuncia retorno do meia Vina com contrato até o fim de 2026

O Ceará anunciou nesta quinta-feira o retorno do meio-campista Vina. O atleta de 34 anos firmou vínculo com o Vozão até o final de 2026.

Vina defendeu o Ceará de 2020 a 2023. Em sua primeira passagem pelo clube nordestino, o jogador marcou 46 gols em 168 partidas e a Copa do Nordeste (2020).

"É com o coração cheio de gratidão que eu estou de volta. Desde o dia que eu saí, disse que nunca seria um adeus, mas um até breve. E esse momento chegou. Voltar para o Ceará, para esse clube que me marcou tanto, onde vivi momentos incríveis. É uma alegria imensa. Estou muito motivado e preparado para escrever mais um capítulo muito bonito com essa camisa. Conto com o apoio da torcida, como sempre foi, para fazermos mais uma grande história", disse Vina.

O meia deixou o Ceará em fevereiro de 2023, quando fechou com o Grêmio. Ainda no mesmo ano, o jogador deixou o Tricolor Gaúcho e assinou com o Al Hazem, da Arábia Saudita. No país árabe, ele também defendeu o Al Jubail.

Vina desembarca em Fortaleza nesta quinta-feira e será integrado ao elenco na sexta.

O Ceará entra em campo neste domingo, contra o Flamengo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Castelão, em Fortaleza, a partir das 18h30 (de Brasília).