CBF divulga áudios do VAR de lances do clássico entre Corinthians e Palmeiras

A CBF divulgou na manhã desta quinta-feira os áudios de lances do clássico entre Corinthians e Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que tiveram interferência do VAR. A partida, disputada na noite da última terça, na Neo Química Arena, terminou com vitória do Timão por 1 a 0.

Foram analisados dois lances durante o Derby. O primeiro deles ocorreu aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Memphis Depay sofreu pênalti de Gustavo Gómez ao tentar chutar para o gol. Depois, aos 38 minutos da etapa final, Mauricio marcou para o Palmeiras, mas o tento foi anulado pelo VAR.

No primeiro lance, o árbitro do clássico, Wilton Pereira Sampaio, entendeu que o jogador do Corinthians havia chutado a perna do zagueiro do Palmeiras e não marcou a penalidade em um primeiro momento. Inicialmente, o árbitro de vídeo Braulio da Silva Machado concordou com o árbitro de campo.

Wilton Pereira Sampaio: "Ele chuta a perna dele (Memphis). Para mim a perna dele (Gómez) está no ar e ele (Memhpis) chuta a perna dele (Gómez)."

Braulio da Silva Machado: "A situação para mim é essa. O atacante chuta a bola, o defensor tem uma ação de bloqueio. Frame a frame agora..."

Braulio: "Ok, Wilton, estamos checando o lance. Vou te recomendar revisão por possível pênalti. O jogador defensor, em uma ação de bloqueio, atinge com a sola antes do jogador atacante chutar a bola. "

Wilton: "O Memhpis chuta e ele (Gómez) mete a trava na canela dele, ok? Para mim é temerário. Eu vou voltar com tiro penal e cartão amarelo para o defensor, ok? Está claro para mim. Pênalti e cartão amarelo."

Já no segundo lance, quando o Corinthians vencia por 1 a 0, o Palmeiras deixou tudo igual. Em cobrança de falta, Aníbal Moreno cruzou para Gómez, que desviou de cabeça para Maurício. O meia finalizou de primeira e empatou o jogo.

Inicialmente, o gol foi validado. No entanto, após revisão, o VAR detectou impedimento de Gómez, que estava um pouco à frente de Raniele, último defensor corintiano. Na análise, o VAR traçou as linhas na cabeça do jogador palmeirense e no ombro do volante do Corinthians.

Wilton: "Checa a posição do Gómez, para mim habilitado. Bem ajustado."

Braulio: "Perfeito, vamos traçar a linha. Ok, subiu até o ombro (linha). Agora do jogador atacante. É a cabeça. Segue a jogada. Ok, interfere (Gómez) no jogo. Revisão factual. Wilton, Braulio falando. Revisão factual. O jogador atacante do Palmeiras, Gustavo Gómez, está em posição de impedimento e interfere diretamente no jogo."

Wilton: "Impedimento, né?"

Próximo jogo

Com o resultado, a equipe alvinegra precisa de um empate no jogo de volta para se classificar às quartas de final. Se o Verdão ganhar por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols dá a vaga ao time palestrino.

O próximo e decisivo encontro entre Corinthians e Palmeiras será na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, desta vez com mando alviverde. O clássico está agendado para as 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.