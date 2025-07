Caio Bonfim bate recorde e vence prova de marcha atlética no Troféu Brasil

Na manhã desta quinta-feira, Caio Bonfim venceu a final dos 20 km da marcha atlética masculina no Troféu Brasil com o tempo de 1h18min37s no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Com esse resultado, o atleta registrou a quarta melhor marca da história em pista e tornou-se o primeiro sul-americano a completar a prova abaixo de 1h19min nesse tipo de trajeto.

Atrás de Caio, aparece Matheus Gabriel de Liz Correa, com o tempo de 1h19min54s, seguido de Max Batista Gonçalves do Santos (1h20min35s), na terceira colocação.

"A gente trabalha muito, se dedica muito. Eu entro aqui com muita vontade, treinando muito, nós sempre escolhemos o Troféu Brasil como a última etapa para o grande evento, esse ano é o Mundial. Fico feliz de chegar aqui e ser o primeiro sul-americano a fazer abaixo de 1h19min", disse.

Caio Bonfim conquistou seu 13º título no Troféu Brasil em provas de 20 km da Marcha Atlética. Na edição de 2024, o atleta já havia feito história ao se tornar o primeiro sul-americano a completar os 20 km em pista abaixo de 1h20min, com o tempo de 1h19min52s1.

Poucos meses depois, consolidou sua grande fase ao conquistar a medalha de prata nos 20 km nas Olimpíadas de Paris.

Caio já está classificado para o Mundial de Atletismo de Tóquio, em setembro, com índices nos 20 km e nos 35 km, e segue como um dos grandes favoritos a medalha no Japão.

Temporada de Caio Bonfim

A temporada de 2025 do brasiliense começou com mais um excelente resultado: ele foi 3º colocado nos 20 km do Campeonato Japonês, em Kobe, no dia 16 de fevereiro, com 1h17min37, novo recorde brasileiro.

Desde então, competiu em outras seis provas (10 km e 20 km), mantendo-se entre os principais nomes do circuito internacional.