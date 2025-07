Fuchs tem edema na coxa esquerda, e Palmeiras ganha novo desfalque na zaga

Após deixar o campo de maca na derrota para o Corinthians, o zagueiro Bruno Fuchs passou por exames e foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda. O jogador já começou um tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Fuchs é o segundo zagueiro que Abel perde por lesão. O português não conta com Murilo desde a fase a Copa do Mundo de Clubes. O Departamento Médico do clube ainda conta com: Bruno Rodrigues e Paulinho e Murilo.

Por outro lado, Felipe Anderson, recuperado de uma inflamação no quadril, participou de movimentações com o grupo no gramado durante o treino de hoje e depois fez complementos na parte interna da Academia.

Os titulares do jogo de ontem fizeram atividades de recuperação na fisioterapia, na sala de musculação e na sala de neurociência do centro de excelência. O restante do elenco foi a campo e — com a presença de nomes do sub-17 e do sub-20 — realizou trabalhos técnicos sob o comando da comissão de Abel Ferreira.

Nesta temporada, Bruno Fuchs tem 24 jogos pelo Palmeiras. Nas últimas partidas, o zagueiro tem ganhado mais espaço com Abel Ferreira, principalmente após a lesão de Murilo.

O próximo jogo do Palmeiras é neste domingo (3), quando o Alviverde visitará o Vitória, às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.