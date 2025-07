Brasileiros dominam quinta-feira no Circuito BRB/Engie de Tênis em Joinville

A quinta-feira contará com presença maciça dos tenistas do Brasil na etapa de Joinville do Circuito BRB/Engie de Tênis. Quinze brasileiros tem presença confirmada nas oito partidas de simples que agitarão a programação que terá início às 14h. Com entrada gratuita, a competição que entregará 15 pontos no ranking mundial ao vencedor, segue até domingo.

Ao todo serão sete confrontos entre brasileiros e um dos destaques da rodada será a partida entre os jovens Guto Miguel e Enzo Kohlmann, no segundo jogo da quadra central. Na sequência do dia, José Pereira, cabeça de chave nº 2, enfrenta Victor Hugo Pagotto, em uma disputa que trará experiência e juventude à quadra do Joinville Tênis Clube.

O mexicano Luis Carlos Valdes, nº 3 do torneio, enfrentará Ryan Augusto dos Santos na primeira partida da quadra cinco no Circuito BRB.

Ainda nesta quinta-feira, quatro partidas de duplas definirão os semifinalistas do torneio. Andres Gabriel Ciurletti, dá Itália, será o único tenista estrangeiro entre os classificados para esta fase da competição.

Resultados finais da primeira rodada:

Nas partidas desta quarta pelo Circuito BRB, o cabeça de chave número do torneio, João Schiessl se retirou da partida, com lesão. João retirou-se da partida e da competição após perder o primeiro set por 6/2 para Felipe Miguel.