Botafogo mira encerrar jejum de quase uma década contra o Cruzeiro

Neste domingo, o Botafogo recebe o Cruzeiro no Nilton Santos. Além de importante por si só, o compromisso também traz um componente a mais para o Glorioso: a equipe não vence os mineiros há nove anos.

A última vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro aconteceu no dia 11 de setembro de 2016, pelo Brasileirão. Na ocasião, as equipes se enfrentaram no Mineirão e o duelo foi vencido pelos cariocas por 2 a 0, com gols de Canales e Camilo.

Desde então, Fogão e Cabuloso duelaram 13 vezes, das quais cinco foram vencidas pela Raposa e as outras oito terminaram empatadas.

A partida mais marcante do recorte é a goleada por 5 a 2 do Cruzeiro, válida pela partida de ida das oitavas da Copa do Brasil, em pleno Rio de Janeiro, que resultou na futura eliminação do Botafogo pelo placar agregado de 6 a 2.

Se levadas em consideração apenas as partidas que tiveram o Glorioso como mandante, o retrospecto é ainda mais impressionante. Jogando em seus domínios, o Alvinegro não vence o Cabuloso há 13 anos, com quatro derrotas e cinco empates em nove jogos.

Diante disso, o Botafogo busca encerrar esse jejum contra os mineiros na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.