Benfica anuncia contratação do atacante croata Franjo Ivanovic

Nesta quinta-feira, o Benfica anunciou a contratação do atacante Franjo Ivanovic, que pertencia ao Union Saint-Gilloise, da Bélgica. O croata de 21 anos firmou vínculo válido até o final da temporada 2029/30.

Ivanovic foi transferido por 22,8 milhões de euros (R$ 145 milhões), com cinco milhões adicionais caso cumpra objetivos pré-definidos pelo clube. A negociação também inclui uma multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 639 milhões).

"O Benfica é um clube muito grande. Acho que pode me ajudar muito e eu posso ajudá-lo. Foi uma escolha fácil. Estou muito feliz por estar aqui, antes de tudo. Já recebi muitas mensagens e quero agradecer. Mal posso esperar para começar e celebrar com os torcedores no Estádio da Luz", disse Ivanovic.

No Benfica, o croata terá a companhia do colombiano Richard Ríos. Na última terça-feira, por 27 milhões de euros (R$ 176 milhões), os portugueses anunciaram a contratação do meio-campista que se destacou pelo Palmeiras.