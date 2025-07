Barcelona vence time coreano em amistoso com placar curioso; veja

Em seu segundo amistoso de pré-temporada, o Barcelona venceu o Seoul FC, da Coréia do Sul, por 7 a 3 na manhã desta quinta-feira, em jogo realizado no Seoul World Cup Stadium.

Os gols do Barcelona foram marcados por Lewandowski, Lamine Yamal (duas vezes), Christensen, Ferran Torres (duas vezes) e Gavi. Por sua vez, Cho Young Wook, Yazan Alarab e Han-min Jung fizeram para os coreanos.

Assim, como fez diante do Vissel Kobe, em seu primeiro teste antes da temporada, o Barcelona usou dois times em campo, cada um por 45 minutos. O brasileiro Raphinha esteve em campo na primeira equipe, considerada a titular de Hansi Flick.

Continuando sua série de amistosos na Ásia, o Barcelona enfrentará o Daegu FC, também da Coréia do Sul, no dia 4 de agosto, sexta-feira, às 8h (de Brasília).

Jung Yeon-je / AFP

Os gols

Com apenas 14 minutos de jogo, Lewandowski e Lamine Yamal colocaram dois gols de vantagem para o Barcelona no placar. Entretanto, Wook e Alarab empataram para os coreanos ainda na primeira etapa. Por fim, nos acréscimos, Yamal, agora camisa 10 do Barça, voltou a marcar e os espanhóis foram ao intervalo vencendo.

Na segunda etapa, o Barcelona passeou. Christensen, Ferran Torres (duas vezes) e Gavi aumentaram ainda mais a goleada. Na reta final da segunda etapa, Jung diminuiu para o Seoul FC.