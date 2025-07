Autor do gol sobre o Fluminense, Johan Carbonero vive fase artilheira com a camisa do Internacional

O Internacional perdeu para o Fluminense, nesta quarta-feira, por 2 a 1, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Beira-Rio. Autor do gol da equipe gaúcha, Johan Carbonero balançou as redes nos últimos três jogos do Colorado.

Nesse período, o atacante colombiano foi titular duas vezes e marcou três gols. Segundo dados do Sofascore, Carbonero deu 11 finalizações, sendo quatro delas no alvo, e precisou de apenas 61 minutos para marcar. Além disso, deu quatro passes decisivos, teve 85% de acerto no passe e completou 75% dos dribles (3/4).

Além do gol nesta quarta-feira, o colombiano de 26 anos marcou o primeiro tento do Internacional na vitória sobre o Santos (2 a 1) e garantiu o empate sobre o Vasco (1 a 1), nos dois últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro.

? Johan Carbonero marcou nos últimos três jogos pelo @SCInternacional! ??? ? 3 jogos (2 titular)

? 3 gols (!)

? 61 minutos p/ marcar um gol (!)

? 11 finalizações (4 no gol)

? 4 passes decisivos

? 85% acerto no passe (!)

? 3/4 dribles certos (!)

? Nota Sofascore 7.67 pic.twitter.com/30GjHznJdU ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) July 31, 2025

Antes disso, nos 17 jogos anteriores, Johan Carbonero tinha dois gols marcados com a camisa do Internacional. Emprestado ao clube gaúcho pelo Racing, da Argentina, o colombiano já disputou 20 jogos nesta temporada.

Internacional x Fluminense

No duelo desta quarta-feira, no Beira-Rio, Everaldo abriu o placar para o Fluminense e Carbonero empatou. Ainda antes do intervalo, o centroavante do Tricolor Carioca marcou o segundo dele e garantiu a vitória para os visitantes.

Com isso, o Internacional precisa vencer por dois gols de diferença no jogo de volta para garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

O segundo jogo acontece na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes, o Internacional volta a campo neste domingo, às 20h30, quando recebe o São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio.

O Colorado é o 10º colocado, com 21 pontos. O Tricolor Paulista ocupa a 8ª posição, com 22 pontos conquistados.