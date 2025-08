Autor do gol contra o Flamengo, Cuello celebra vitória do Atlético-MG

O Atlético-MG venceu o Flamengo por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o apito final, o atacante argentino Tomás Cuello, autor do único gol da partida, celebrou a atuação e falou sobre sua sequência após voltar aos gramados.

Tomás Cuello retornou de lesão na última quinta-feira, na classificação contra o Atlético Bucaramanga, pelo playoff das oitavas da Sul-Americana. Depois disso, atuou os 90 minutos diante do Flamengo, tanto pelo Brasileirão quanto pela Copa do Brasil.

"Foi difícil. Primeiro, foram dois meses (fora). Foi a minha primeira lesão muscular em oito anos de carreira profissional. Mas nada se compara à resiliência. Acordar todo dia sabendo que tem um objetivo faz com que as coisas sejam mais leves. Tenho uma família por trás, a diretoria, a comissão técnica... Dedico esse gol para a minha esposa, que está em Belo Horizonte, e toda a minha família, que está em Tucumán (Argentina)", disse Cuello em entrevista ao SporTV.

O atacante também falou sobre a última semana que o Atlético-MG passou. Na última segunda-feira, Amauri Stival, irmão do técnico Cuca e do auxiliar Cuquinha, faleceu aos 66 anos. Assim, a dupla da comissão técnica do Galo viajou ao Paraná para prestar condolências e não pôde treinar a equipe nos dias anteriores à partida.

Mesmo assim, Cuca esteve presente no Maracanã com uma faixa de luto em homenagem ao seu irmão e comandou a vitória do Atlético-MG.

"Foi uma semana difícil. Após o jogo contra o Flamengo, nós (jogadores) ficamos sabendo. Então, essa vitória é para ele e para o Cuquinha, o auxiliar, e para toda a família. Espero que seja um abraço ao coração (do Cuca) e que ele possa seguir em frente, mesmo com essa perda. E com certeza, o irmão dele vai estar orgulhoso", completou.

Próximos compromissos do Atlético-MG

Com a vitória por 1 a 0, o Galo largou na frente nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético-MG tem a vantagem do empate no jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Antes disso, o Atlético-MG volta a campo pelo Brasileirão: enfrenta o Red Bull Bragantino no domingo, às 18h30, na Arena MRV, pela 18ª rodada. O Galo ocupa a 13ª posição no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, cinco a mais que o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.