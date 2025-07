Arnaldo: Memphis e Gustavo Gómez decidiram o Dérbi para o Corinthians

Apesar da polêmica de arbitragem, o Dérbi na Copa do Brasil foi decidido pelo embate de dois protagonistas: Memphis Depay e Gustavo Gómez, destacou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.

Esse tipo de clássico não traduz o momento de cada time. Não traduz nem o momento do Palmeiras nem o momento do Corinthians. São mobilizações especiais. É interessante ver o jogo no detalhe, tentar decifrar as questões, os duelos táticos, a questão emocional, a arbitragem e tudo mais.

Mas, para mim, teve um jogador que decidiu a favor do Corinthians e um jogador que decidiu contra o Palmeiras. Estou falando do duelo Memphis Depay x Gustavo Gómez -- nas duas situações capitais do jogo, o Memphis superou o Gómez.

Arnaldo Ribeiro

O colunista destacou que o capitão do Palmeiras falhou no gol da vitória do Corinthians, marcado de cabeça por Memphis, que ainda sofreu um pênalti de Gustavo Gómez no primeiro tempo, desperdiçado por Yuri Alberto.

No pênalti, o Gustavo Gómez chega atrasado no posicionamento. E no gol, foi um erro gigantesco do Gómez, que ficou em segundo plano.

Se você reparar, tem oito jogadores do Palmeiras no campo defensivo, os dois zagueiros atacam o primeiro pau e o segundo pau é do Gustavo Gómez. O Mikael e o Gómez atacam o primeiro pau, e o Memphis, que é bem mais baixo mas é bom demais na conclusão, faz o gol.

Arnaldo Ribeiro

Além desses dois lances, Gómez ainda protagonizou outro momento capital do clássico.

O zagueiro do Verdão deu assistência de cabeça para o gol de empate de Mauricio, mas o VAR marcou impedimento do paraguaio, revoltando Abel Ferreira e os palmeirenses.

