Após ouro no Troféu Brasil, Juliana Campos vira chave para o Mundial de Atletismo

Nesta quinta-feira, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, Juliana Campos saltou 4,21m para carimbar sua boa fase e garantir a medalha de ouro no salto com vara do Troféu Brasil. Antes mesmo da disputa, a atleta já estava classificada ao Mundial de Tóquio.

O feito foi alcançado no Campeonato Nacional de Clubes de Portugal - 2ª Divisão, disputado em Leiria, no dia 13 de julho, quando superou a marca dos 4,70 metros pela primeira vez na carreira.

"O nosso objetivo até agora era a classificação para o Mundial. Estávamos fazendo conta, entrando em bastante competição, já estava com a agenda toda fechada, e depois eu consegui o índice. Então os planos deram uma mudada: a gente começou a treinar um pouco mais forte, pois a ideia agora é se preparar para o Mundial", explicou.

Com a vaga garantida, a fase agora é de ajuste fino. Juliana pretende diminuir o número de competições para priorizar a preparação técnica.

"Eu vou fazer uma ou duas competições antes do Mundial, apesar de estarmos pensando em treinar mais e competir menos, já que o dever de casa já foi feito, que era a classificação ao Mundial. Agora o objetivo é se preparar novamente para chegar lá muito bem", completou.

O Campeonato Mundial de Atletismo será realizado de 13 a 21 de setembro, no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão.