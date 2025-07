Após ouro no Troféu Brasil, Caio Bonfim coloca Mundial como "degrau mais alto"

Na manhã desta quinta-feira, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, Caio Bonfim conquistou a medalha de ouro na prova dos 20 km de Marcha Atlética masculina no Troféu Brasil, com o tempo de 1h18min52s.

Deste modo, além de garantir seu 13º título nos 20 km, Caio também registrou a quarta melhor marca da história e tornou-se o primeiro sul-americano a completar a prova abaixo de 1h19min nesse tipo de trajeto.

"Meu 13º titulo nos 20 km, além de dois nos 35 km. Isso só dá mais confiança pra gente chegar bem e ser campeão", disse à Gazeta Esportiva.

O atleta ainda destacou que o Mundial é o degrau mais alto para alcançar.

"Mundial é o último degrau. Muito feliz de poder estar aqui performando entre os melhores do atletismo brasileiro e me tornar o primeiro sul-americano a fazer abaixo de 1h19min em pista", completou.

Caio já está classificado para o Mundial de Atletismo de Tóquio, em setembro, com índices nos 20 km e nos 35 km, e segue como um grande nome para medalha no Japão.

Na edição do Troféu Brasil de 2024, o atleta já havia feito história ao se tornar o primeiro sul-americano a completar os 20 km em pista abaixo de 1h20min, com o tempo de 1h19min52s1. Poucos meses depois, consolidou sua grande fase ao conquistar a medalha de prata nos 20 km nas Olimpíadas de Paris.