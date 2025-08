Após derrota para São Paulo, Zapelli pede "protagonismo" ao Athletico-PR

O Athletico-PR perdeu para o São Paulo por 2 a 1 nesta quinta-feira, no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o meia argentino Bruno Zapelli avaliou o desempenho da equipe e pediu mais "protagonismo" do Furacão no duelo de volta.

"Precisamos seguir trabalhando, jogar como um time que queira ser protagonista, marcar mano a mano. Temos as características e as condições para jogar melhor e mais em cima", disse Bruno Zapelli ao Prime Video.

O jogador ainda declarou que o Athletico-PR foi superior no início do segundo tempo. Zapelli iniciou a jogada do único gol do Furacão, marcado por Viveros aos 42 minutos da etapa complementar.

"Acho que no segundo tempo jogamos melhor. Estávamos perdendo e pressionamos mais alto, dominamos a bola nos primeiros 20 minutos. Precisamos ser protagonistas e jogar mais com a bola. Na Arena precisamos jogar que nem no segundo tempo (do duelo desta quinta). Caprichar nos passes, no cruzamento e trabalhar para continuar melhorando", completou.

Próximos compromissos do Athletico-PR

Com a derrota por 2 a 1, o Furacão saiu em desvantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, o Athletico-PR precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição, no jogo de volta, que será disputado na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Antes disso, o Athletico-PR tem compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro: enfrenta o Paysandu no domingo, às 18h30, na Arena da Baixada, pela 20ª rodada. O Furacão está na 11ª posição da Segunda Divisão, com 25 pontos, cinco atrás da Chapecoense, primeira equipe dentro do G4.