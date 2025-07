Ancelotti marca data para volta das férias e vai fixar residência no Rio

A comissão técnica da seleção brasileira já iniciou uma nova rodada de observações in loco de jogos pelo país, mas ainda não conta com a presença de Carlo Ancelotti, que já tem data para retorno definitivo ao Brasil.

O que aconteceu

Ancelotti está em período de férias, como avisou que faria em entrevistas durante a primeira data Fifa no comando da seleção. O italiano fez sua mudança de Madrid, Espanha, para Vancouver, no Canadá, onde mora com a esposa.

O treinador ficará em definivo no Brasil a partir do dia 10 de agosto. Ele vai morar no Rio de Janeiro e participará das observações in loco. Ele já esteve em diversos estádios brasileiros antes de fazer sua primeira convocação com a seleção.

Enquanto isso, a comissão técnica segue acompanhando jogos e atualizando o banco de dados do departamento. O coordenador técnico Juan Santos e o analista de desempenho Bruno Baquete estiveram no Morumbis em São Paulo x Fluminense, por exemplo.

A agenda para as próximas semanas conta com jogos da Copa do Brasil e do Brasileirão. O diretor executivo Rodrigo Caetano, o preparador de goleiros Cláudio Taffarel, o analista Thomaz Araújo e o preparador físico Cristiano Nunes estarão em jogos.

Confira a agenda de observações: