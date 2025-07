Alvo de provocação, Reinier de Ridder descarta luta contra Borrachinha: "Não está no meu nível"

No último sábado (26), na luta principal do UFC Abu Dhabi, Reinier de Ridder conquistou sua maior vitória na empresa contra o ex-campeão Robert Whittaker. Apesar do resultado positivo, o holandês não se blindou de críticas e questionamentos sobre seu desempenho. As mais incisivas e ácidas vieram de Paulo Costa. Alvo das provocações do brasileiro, 'RDR', entretanto, não parece interessado em resolver a rixa contra 'Borrachinha'. Ao menos não neste momento.

Em entrevista ao canal 'Inside Fighting', Reinier destacou a recente performance de Borrachinha no UFC 318, diante de Roman Kopylov. Apesar disso, o holandês explicou que o striker mineiro "não está em seu nível". Tal declaração pode ser motivada pela mais recente atualização no ranking da categoria. Afinal de contas, 'RDR' pegou o elevador e agora figura no top 5 dos médios, enquanto Paulo é o atual número 12 da listagem.

"Ele é um cara engraçado. Teríamos uma coletiva de imprensa e construção (de rivalidade) incríveis. Mas eu não dou a mínima para o que ele fala. Pode me chamar do que quiser. Me chame de gay todos os dias da semana, eu não ligo. Talvez, um dia (lutemos). Mas no momento, não acho que ele está lá. Não acho que ele está no meu nível - apesar dele ter ido muito bem na última luta. Ele vai bem contra canhotos usando os chutes no corpo e diretos de direita. Ele é ok, mas acredito que ainda tem mais trabalho pela frente antes", opinou De Ridder.

Foco no cinturão

Outro motivo que pode ter motivado Reinier a afastar um duelo contra Borrachinha no momento é sua ambição. Logo após superar Whittaker em Abu Dhabi, o ex-bicampeão do ONE expressou seu interesse em ser agraciado com o 'title shot' e se testar contra o vencedor de Dricus du Plessis vs Khamzat Chimaev, que duelam pelo cinturão em agosto. A intenção do holandês parece não ter agradado alguns dos concorrentes pela vaga de próximo desafiante. Um deles, Caio Borralho, chegou a classificar 'RDR' como "delirante" pelo pedido público.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok