Abel se chateia com arbitragem e reclama do VAR de Corinthians x Palmeiras: 'Estou desiludido'

Abel Ferreira abriu a coletiva dizendo que não faria comentários sobre a arbitragem do clássico vencido pelo Corinthians. No entanto, o árbitro Wilton Pereira Sampaio foi o principal assunto da entrevista. Ele desaprovou a atuação do juiz goiano e do árbitro de vídeo, que anulou um gol do Palmeiras na segunda etapa.

"Estou desiludido com aquilo que vi, estou triste", foram as últimas palavras do técnico após a derrota por 1 a 0 que deixou o Palmeiras em desvantagem no confronto das oitavas da Copa do Brasil com o maior rival.

Ele reclamou do permissividade do árbitro com as faltas de Raniele, de um pênalti não marcado em Lucas Evangelista, da marcação penalidade de Gustavo Gómez em Memphis Depay - batida por Yuri Alberto e defendida por Weverton - e, principalmente, do VAR, comandado pelo catarinense Braulio da Silva Machado.

"O Raniele colecionou faltas atrás de faltas, mas pronto, o árbitro permite. São muitas e muitas vezes não é pela gravidade, é a quantidade, e o árbitro permite", acrescentou o treinador, visivelmente mais aborrecido do que irritado. "A CBF tem muito trabalho para fazer naquilo que tem a ver com o VAR."

O português passou quase toda a curta entrevista coletiva de cabeça baixa e foi objetivo em suas respostas. Disse estar frustrado além de triste. "Frustrante porque tem sempre o VAR a intervir nestes jogos e é triste. O VAR que apita e decide."

Ele gostou da atuação de seus jogadores. Além da arbitragem, o que decidiu o dérbi, segundo a avaliação do treinador, foi a desatenção no gol do Corinthians. "O adversário faz a primeira finalização em uma desatenção nossa aos 33 minutos, tentamos meter o nosso ritmo, mas hoje não conseguimos ganhar. Em casa temos a chance de reverter este resultado."

Palmeiras e Corinthians decidem a vaga às quartas de final na próxima quarta-feira, dia 6, às 21h30. Como perdeu em Itaquera, o time alviverde tem de vencer por dois gols para se classificar. Uma vitória por um gol de margem leva a definição da vaga para os pênaltis. Antes do clássico, o Palmeiras visita o Vitória em Salvador, sábado, às 19h30, pela 18ª rodada do Brasileirão.