Abel cita tristeza após derrota do Palmeiras para o Corinthians e critica VAR: "É frustrante"

O Palmeiras perdeu por 1 a 0 do Corinthians, na noite desta quarta-feira, e saiu em desvantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida teve duas intervenções do VAR: uma que deu pênalti para o Timão e outra que anulou o gol que seria do empate alviverde. O técnico Abel Ferreira criticou a atuação do VAR.

Primeiro, o VAR chamou Wilton Pereira Sampaio para análise de um pênalti cometido por Gustavo Gómez em cima de Memphis, aos 20 minutos do primeiro tempo. Ele marcou a infração, e Weverton defendeu a cobrança de Yuri Alberto. O Timão abriu o placar aos 33 da etapa final, com Memphis. Três minutos depois, Mauricio chegou a empatar, mas o lance foi invalidado por impedimento de acordo com as linhas traçadas pelo VAR.

"Não vou falar sobre isso. Vocês sabem que a qualidade da tecnologia que temos para avaliar essas linhas... já disse minha opinião, não vou dizer. A única coisa que posso dizer, são duas situações que o senhor Wilson está em cima do lance e não marca pênalti e fora de jogo é validado pelo bandeirinha. Estamos em pleno século XXI e com ferramentas do século passado", reclamou.

"É só frustrante ver o VAR intervir nesse tipo de jogo, mas ele quem decide. O mesmo VAR marcou o pênalti e invalidou o gol. Todos olharam para as linhas, mas eu olhei para o momento em que a bola está no ar. É muito mau assistir isso na televisão", seguiu.

Além disso, Abel Ferreira também "cobrou" dois supostos pênaltis para o Palmeiras: um em cima de Vitor Roque e outro em cima de Evangelista. No primeiro lance, o treinador reclamou à beira de campo e foi advertido com cartão amarelo.

"Ele não viu isso (falta do Raniele em cima do Vitor Roque na entrada da área) nem o empurrão nas costas do Lucas Evangelista. Mas se ele não viu, não tem que marcar. Se ele não viu e o VAR não chamou..."

"Não estou triste pelo resultado ou desempenho da equipe, mas pelo que vejo na televisão e é sempre difícil porque trabalhamos muito, somos dedicados, honestos e quando olha para as imagens, enfim... É triste perceber, olha e não acreditas naquilo que está vendo. A CBF tem muito trabalho para fazer naquilo que tem a ver com o VAR. E quer queira que não, o jogo foi decidido em dois lances do VAR", finalizou.

O Palmeiras tem a chance de reverter o resultado jogando em casa. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.