A Bundesliga está de volta com Luis Díaz como novo reforço do Bayern

A Bundesliga está de volta, e com grandes novidades. Após um verão movimentado, em que o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund chegaram às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, a emoção do futebol alemão retorna nesta sexta-feira com o duelo entre Schalke 04 e Hertha BSC, partida de abertura da temporada 2025/26 da Bundesliga 2.

A primeira divisão será retomada no próximo dia 22 de agosto, quando o Bayern de Munique, atual campeão, recebe o RB Leipzig na Allianz Arena, dando início à defesa do título. Entre os destaques da nova temporada está a contratação do colombiano Luis Díaz, recém-chegado do Liverpool.

Com 28 anos, Díaz chega a Munique como reforço estratégico após as saídas de Leroy Sané e Thomas Müller, além da lesão de Jamal Musiala, que ficará fora por um período considerável. O atacante colombiano, conhecido por sua versatilidade e explosão no ataque, promete brilhar no campeonato alemão.

"Com Luis Díaz, conseguimos contratar um dos melhores pontas-esquerdas da Premier League", afirmou Jan-Christian Dreesen, CEO do FC Bayern. "Ele traz uma qualidade extraordinária do Liverpool para o Bayern, conquistou títulos em todos os clubes por onde passou. Estamos muito empolgados com a chegada de um jogador internacional de alto nível que trará novo impulso à nossa equipe e enriquecerá a Bundesliga", disse.

????? ?? ??? ?????????! ??? Lernt unseren Neuzugang aus Kolumbien kennen! ?? #ServusLuis pic.twitter.com/C3QyIkre5n ? FC Bayern München (@FCBayern) July 31, 2025

Durante sua passagem de três anos e meio pelo Liverpool, Díaz conquistou a Premier League, a FA Cup e a Copa da Liga Inglesa, após ter sido contratado junto ao Porto em janeiro de 2022."Luis Díaz é um jogador com experiência internacional, muita qualidade, habilidade técnica e confiabilidade", comentou Max Eberl, diretor esportivo do Bayern. "Nossos torcedores podem esperar um jogador excepcional que ajudará imediatamente a equipe", completou.

Com 64 convocações pela seleção da Colômbia, o jogador, nascido em Barrancas, atua preferencialmente pela esquerda, mas também pode jogar na direita ou mais centralizado como segundo atacante. Em sua passagem por Anfield, disputou 149 partidas, marcou 41 gols e deu 23 assistências, tornando-se um dos favoritos da torcida.

"Estou muito feliz. Significa muito para mim fazer parte do Bayern, é um dos maiores clubes do mundo", declarou Díaz após assinar contrato com os campeões alemães. "Quero contribuir com meu estilo de jogo e minha personalidade. Meu objetivo é ganhar todos os títulos possíveis, e vamos trabalhar para isso todos os dias", afirmou.

A estreia oficial de Díaz pode acontecer na Franz Beckenbauer Supercup, quando o Bayern enfrenta o VfB Stuttgartno dia 16 de agosto. Seis dias depois, o clube inicia a defesa do título da Bundesliga em casa, contra o RB Leipzig