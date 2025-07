Wirtz marca, e Liverpool vence amistoso contra Yokohama Marinos de virada

O Liverpool venceu o amistoso contra o Yokohama Marinos por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Nissan Stadium, em Yokohama, no Japão. Florian Wirtz, Nyoni e Ngumoha marcaram os gols do time inglês, enquanto Uenaka abriu o placar para os japoneses.

A vitória foi a terceira do Liverpool na temporada. Até o momento, o time de Arne Slot soma três triunfos e uma derrota em quatro amistosos na pré-temporada.

O gigante inglês volta a campo na próxima segunda-feira para o amistoso contra o Athletic Bilbao, da Espanha. As equipes se enfrentam no Anfield, em Liverpool, a partir das 13h (de Brasília).

Goals from Wirtz, Nyoni and Ngumoha give us victory in Yokohama ? pic.twitter.com/UxObxDKi8X ? Liverpool FC (@LFC) July 30, 2025

Após um primeiro tempo sem gols, o Liverpool viu o Yokohama abrir o placar logo no começo da etapa final. Aos 10 minutos, Uenaka se invadiu a área nas costas do lado direito da defesa do Liverpool e bateu cruzado na saída de Mamardashvili.

O Liverpool respondeu sete minutos depois. Curtis Jones tabelou com Salah na área e rolou para trás para Wirtz. O meia alemão bateu de primeira no canto para deixar tudo igual e marcar seu primeiro gol pelo time inglês.

A equipe inglesa precisou de apenas cinco minutos para virar o jogo. Aos 22, Frimpong recebeu na direita e cruzou na segunda trave para o jovem Nyoni, de 18 anos, completar para o fundo das redes.

Aos 41 minutos, mais um jovem talento do Liverpool entrou em ação. Ngumoha, de apenas 16 anos, disparou do meio de campo até a área, limpou a marcação e finalizou no canto para dar números finais ao amistoso.