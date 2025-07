Willian José celebra resultado e elogia Lucho Rodríguez, autor de dois gols na vitória do Bahia

A vitória por 3 a 2 sobre o Retrô-PE, nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, deu vantagem ao Bahia no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Após a partida, o atacante Willian José, autor do terceiro gol do Tricolor de Aço, celebrou o resultado e elogiou o argentino Lucho Rodríguez, que balançou a rede duas vezes no duelo.

"É claro que tem o jogo de volta, mas temos uma pequena vantagem. Foi um jogo bem difícil, mas, ainda bem que conseguimos fazer dois gols rápidos com o Lucho", disse Willian José, em entrevista ao Prime Video.

Willian José exaltou Lucho Rodríguez por marcar os dois primeiros gols do Bahia no duelo. Antes dos 20 minutos, o argentino havia marcado duas vezes e colocado o Tricolor de Aço em vantagem no placar.

Antes do duelo da Copa do Brasil, Lucho Rodríguez havia marcado no último domingo, contra o Juventude. Porém, antes de balançar as redes contra a equipe gaúcha, o argentino estava havia quatro meses sem fazer um gol.

"Fico muito feliz por ele. Só a gente sabe a fase que ele estava passando... Acho que eram quatro meses sem marcar, mas é um moleque que trabalha bastante e sempre procura evoluir", completou Willian José.

Próximos compromissos do Bahia

Com a vitória por 3 a 2, o Bahia saiu em vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor de Aço pode empatar no jogo de volta, que será disputado na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco.

Antes disso, o Bahia tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro: encara o Sport no sábado, às 16h, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada.