Wanderlei Silva promete desfecho violento em revanche com Belfort: "Alguém vai cair"

Wanderlei Silva e Vitor Belfort podem ser desafetos de longa data, mas em um assunto eles parecem concordar: a postura que terão na aguardada revanche que lidera o 'Spaten Fight Night 2'. Após o 'Fenômeno' prometer agressividade para o duelo de boxe, programado para o dia 27 de setembro, em São Paulo, o 'Cachorro Louco' foi além e animou os fãs dos esportes de combate com uma promessa ousada: um dos veteranos irá beijar a lona do ringue quando a dupla estiver novamente frente a frente.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Wanderlei explicou que tem um legado de agressividade a defender no duelo contra Belfort. Sendo assim, o brasileiro pretende relembrar os velhos tempos para, quem sabe, faturar o bônus estipulado para a revanche entre os dois. Para isso, Silva terá que pagar Vitor com a mesma moeda e nocauteá-lo 27 anos após o primeiro encontro.

"Na verdade, essa luta não vai chegar ao final, eu sei disso. Sou conhecido como o atleta mais violento do mundo, tanto que fui eleito o lutador mais temido do mundo. Então tenho toda uma responsabilidade. Um bônus (por nocaute) é sempre bom. E sempre que tem bônus, eu vou atrás. Uma certeza eu tenho. Essa luta não vai chegar ao final. Isso vocês podem escrever. Alguém vai cair. A luva é bem pequena, só 12 onças.", garantiu o curitibano.

Cachorro Louco à solta

Como já deixou claro algumas vezes, Wanderlei tem a derrota para Belfort engasgada até hoje - sobretudo por não ter tido a oportunidade de tentar dar o troco. Agora, finalmente com a chance de derrotar um de seus maiores algozes, o veterano se prepara de acordo com a magnitude do desafio. Apesar de terem a revanche revelada recentemente, ainda em julho, o 'Cachorro Louco' revelou que já se prepara para encarar Vitor desde o fim de 2024.

"Estou em uma fase muito boa, estou muito forte, com um 'punch' muito forte. O Wanderlei Silva jamais aceitaria uma luta que não fosse de verdade. Fui colocado nesse evento porque todos sabem como o Wanderlei Silva luta. Foi proposto um bônus por nocaute. Não vou esperar 27 anos para fazer uma revanche histórica e chegar lá e não fazer meu serviço. Estou treinando para essa luta desde novembro, estou muito preparado. Quero mostrar a melhor versão do Wanderlei Silva para os fãs", projetou Wand.

Vitor Belfort vs Wanderlei Silva 2

A revanche, que terá transmissão ao vivo da TV Globo, acontece mais de 25 anos após o primeiro encontro entre os dois, em 1998, também na capital paulista. Na ocasião, sob regras do MMA, Belfort venceu por nocaute em apenas 44 segundos. Desde então, o confronto entre os brasileiros ganhou contornos de rivalidade histórica.

Em 2012, eles chegaram a ser escalados para uma revanche no UFC 147, após treinarem equipes adversárias na primeira temporada do reality show The Ultimate Fighter Brasil. No entanto, uma fratura na mão tirou Vitor da luta. Wanderlei acabou derrotado por Rich Franklin, substituto de última hora, em uma das lutas mais comentadas daquele evento.

