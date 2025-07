Vojvoda no Santos? O que se sabe sobre possível troca de treinador

O técnico Cléber Xavier segue prestigiado com a diretoria do Santos, que não pensa na possibilidade de contratar Juan Pablo Vojvoda no momento, informou Lucas Musetti, na Live do Clube.

O setorista do UOL ainda disse que uma negociação com Juan Pablo Vojvoda não seria fácil, já que o treinador quer decidir o futuro com calma e só aceitaria uma proposta muito boa.

Não tem nada fechado com o Vojvoda. Se o Santos demitir o Cléber Xavier, eu tenho convicção que o Santos vai buscar o Vojvoda porque o Marcelo Teixeira já buscou. Pelo que eu ouvi, não seria fácil. O Vojvoda já recusou mil propostas financeiramente melhores que a do Fortaleza para ficar no time.

E agora ele quer pensar muito bem no futuro, está cansado. São as informações que eu recebi. Teria que ser algo muito bom e, convenhamos, o Santos não é o melhor cenário para treinadores no momento ultimamente.

Lucas Musetti

