Vinícius Júnior é 'oficialmente um problema para o Real Madrid', diz jornal espanhol

A situação de Vinícius Júnior no Real Madrid voltou a ganhar destaque na imprensa espanhola. O jornal Sport afirma que o brasileiro agora "é oficialmente um problema para o clube espanhol".

O atacante tem contrato com o Real até 2027. Ele teria pedido salário equivalente ao de Kylian Mbappé para prorrogar o vínculo com a equipe merengue até 2030. O diário espanhol destacou que o Real Madrid não está disposto a pagar as cifras pedidas pelo atleta.

"O jogador pediu para ser o mais bem pago do elenco, acima de Kylian Mbappé. Vinícius viu ser diminuído seu status de estrela da equipe desde a chegada do francês e, em menor escala, de Jude Bellingham", diz o Sport.

"As exigências do brasileiro, que receberá 75 milhões de euros líquidos de salário em cinco temporadas até 2027, dispararam até perto de 25 milhões de euros por ano, rompendo a escala salarial, algo que desequilibraria o sistema imposto por Florentino (Pérez, presidente do Real). Um pedido que está muito longe da posição do clube na renovação", complementa o periódico.

O jornal criticou o desempenho de Vinícius Júnior na última temporada pelo Real Madrid. Para o jornal, o brasileiro "perdeu a capacidade de desequilíbrio, é um jogador previsível e seu faro goleador diminuiu de forma alarmante na segunda metade da temporada".

O Sport também menciona a dificuldade de Vinícius Júnior e Mbappé atuarem juntos em alguns momentos. Nesse caso, o técnico Xabi Alonso tende a deixar o francês na equipe titular, com o brasileiro no banco de reservas.

Ainda segundo o veículo de comunicação, parte da torcida do Real estaria supostamente "cansada do egoísmo (de Vini Jr.), colocando seu interesse próprio acima da equipe e do clube".

"Neste momento, a situação do jogador brasileiro no Real Madrid é realmente complicada. Vinícius começa a acumular mais argumentos para ser negociado com a Arábia do que razões para renovar com o Real Madrid", disparou o Sport.

"Florentino, porém, não jogou a toalha, mas o clube também começa a advertir que por trás da postura desafiadora do jogador e dos seus agentes se esconde a intenção de sair do Real Madrid, diante do cenário complicado que o rodeia", complementa o jornal.