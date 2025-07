Vasco x Santos: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-17

Nesta quarta-feira, o Vasco enfrenta o Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A bola rola às 15h (de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira, no Rio de Janeiro.

Onde assistir: a partida será transmitida pela Vasco TV, no YouTube.

Como chegam as equipes?

Os dois times aparecem em posições próximas na tabela do Brasileirão sub-17. O Vasco é o quarto colocado, com 21 pontos, enquanto o Santos ocupa a terceira posição, também com 21.

Até o momento, o Vasco soma seis vitórias, três empates e duas derrotas, com 20 tentos a favor e 14 contra. O Cruzmaltino vem de uma vitória diante do RB Bragantino, por 2 a 0, fora de casa.

Do outro lado, o Peixe acumula o mesmo número de vitórias, empates e derrotas, mas com 20 gols marcados e 12 sofridos. A equipe santista vem de uma vitória no clássico contra o Palmeiras, por 1 a 0.