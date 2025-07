Troféu Brasil começa com atletas em destaque rumo ao Mundial

Os marchadores Caio Bonfim e Viviane Lyra, além da saltadora Juliana Campos, são destaques da abertura da 44ª edição do Troféu Brasil. O torneio será disputado de quinta a domingo (31/7 a 3/8) no Centro Paralímpico Brasileiro-SP, com entrada gratuita.

O Troféu Brasil Interclubes de Atletismo Loterias Caixa é a principal disputa para os atletas brasileiros antes do Mundial do Japão, em setembro.

Onde assistir

As etapas da competição terão transmissão pela TV Atletismo Brasil e pelo Canal Olímpico, no YouTube.

Já na primeira etapa, na manhã de quinta-feira, entram em ação três atletas qualificados para o Mundial. O dia começa com os 20.000 metros da marcha atlética para mulheres, às 7h (de Brasília), com a presença da marchadora olímpica Viviane Lyra. A carioca de 31 anos tem índice para os 20 km e está muito bem posicionada no ranking Road to Tokyo para os 35 km.

Logo depois, às 7h05, largam os atletas dos 20.000 metros para homens, com a presença do medalhista olímpico e multimodalista mundial Caio Bonfim, de 34 anos, já qualificado para Tóquio com índices nos 20 km e nos 35 km.

Às 10 horas, é a vez da final do salto com vara feminino, com a presença de Juliana de Menis Campos. A paulista de 28 anos faz uma boa temporada, e já melhorou seu recorde pessoal cinco vezes em 2025: saltou 4,63 m, 4,66 m, 4,68 m, 4,73 m e 4,76 m. É a segunda melhor brasileira de todos os tempos no salto com vara, atrás apenas da campeã mundial Fabiana Murer, dona do recorde brasileiro e sul-americano (4,87 m), conquistado no Troféu Brasil de 2016, em São Bernardo do Campo-SP.

No total, o Brasil tem sete atletas com índices para o Mundial do Japão. O revezamento 4×400 metros masculino também está qualificado. Os atletas têm até o dia 24 de agosto para alcançar as marcas mínimas e somar pontos para o ranking mundial.