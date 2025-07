Troca de técnico no Corinthians e Palmeiras de caras novas: o que mudou desde a final do Paulistão

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil colocou Corinthians e Palmeiras frente a frente pela primeira vez na história. As duas equipes, portanto, voltam a se enfrentar em confrontos eliminatórios após a final do Campeonato Paulista, em que o Timão levou a melhor ao vencer com agregado de 1 a 0.

A decisão do Campeonato Paulista foi realizada em março deste ano. Acontece que, de lá para cá, muita coisa mudou. Ambos os clubes, portanto, chegam diferentes ao mata-mata. O Corinthians, por exemplo, vem com um novo treinador. Do outro lado, o Palmeiras terá caras novas.

Na final do Paulista, o Corinthians esteve sob o comando do técnico Ramón Díaz. O treinador foi o responsável por comandar a equipe na arrancada histórica no Brasileiro de 2024 e, mesmo com o rodízio promovido na fase inicial, levou o Timão à decisão do Estadual neste ano.

Ramón e Emiliano Díaz, contudo, não duraram muito à frente do Corinthians após a conquista do Paulista. A comissão técnica argentina sofreu com o desfalque de Rodrigo Garro e amargou uma série negativa de resultados - perdendo, inclusive, para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro.

Em 17 de abril, o Corinthians demitiu Ramón Díaz. 11 dias depois, Dorival Júnior foi anunciado como novo técnico do Timão. O treinador, porém, ainda não engrenou no comando da equipe alvinegra - até aqui, são seis vitórias, seis empates e quatro derrotas em 16 jogos.

O duelo contra o Palmeiras ainda será o primeiro mata-mata de Dorival no Corinthians. Ele espera, quem sabe, repetir o mesmo sucesso que teve no São Paulo em 2023, quando levou o time ao título inédito. O técnico, entretanto, sabe que já está pressionado e que seu futuro no Timão depende do resultado desta eliminatória.

O Corinthians também teve outra troca no comando após a final do Paulista, mas desta vez na sede social. Réu no caso VaideBet, Augusto Melo foi afastado da presidência do clube após votação do Conselho Deliberativo. O vice Osmar Stabile assumiu o cargo interinamente.

Voltando ao futebol, o Corinthians deve ter poucas trocas em relação ao time que saiu jogando na final do Campeonato Paulista. A tendência é que André Ramalho assuma o lugar de Félix Torres, enquanto Matheus Bidu deve entrar na vaga anteriormente ocupada por Fabrizio Angileri.

A #CasaDoPovo já está pronta para o Derby desta quarta-feira, às 21h30, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A Fiel vai apoiar como sempre o time em campo em busca da classificação para a próxima fase do torneio. ??#NeoQuimicaArena#VaiCorinthians pic.twitter.com/ubLAkJBaX5 ? Corinthians (@Corinthians) July 29, 2025

PALMEIRAS DE CARAS NOVAS

Do outro lado, o Palmeiras trouxe novas caras e também passou por algumas mudanças após o vice-campeonato do Paulista. Não no comando técnico, é claro. Abel Ferreira segue à beira do gramado, sendo uma das constantes do Alviverde nos últimos anos.

O Verdão se reforçou com duas contratações: Lucas Evangelista chegou para reforçar o meio-campo, enquanto Sosa foi contratado para aumentar o poderio ofensivo da equipe. Os dois atletas, inclusive, têm chances sair jogando no clássico desta quarta-feira.

Por outro lado, o Palmeiras também viu os ciclos de quatro jogadores se encerrarem. Richard Ríos (rumo ao Benfica), Estêvão (vendido ao Chelsea), Mayke (liberado para reforçar o Santos) e Naves (emprestado ao Alverga, de Portugal) deixaram o clube.

No jogo de volta da final do Paulista, o Palmeiras foi a campo com: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Emi Martínez e Raphael Veiga; Estêvão, Vitor Roque e Facundo Torres.

O Palmeiras, agora, terá caras novas em campo. Dos 10 jogadores de linha, cinco deles não devem ser titulares no Derby desta quarta-feira. Mayke e Estêvão se despediram do clube, enquanto Murilo está lesionado. Já Micael e Raphael Veiga não devem sair jogando por opção técnica.

Assim, o time titular do Palmeiras deve ter figuras já conhecidas do torcedor, como Giay na lateral direita, com Gustavo Gómez e Bruno Fuchs formando a dupla de zaga. Maurício deve ocupar o lugar que foi de Veiga no duelo de volta da final, enquanto Facundo Torres assumiu o lugar de Estêvão.

A vaga do lado esquerdo do ataque palmeirense, portanto, está aberta. Existe a chance de Abel Ferreira optar pelo recém-contratado Sosa, mas os Crias da Academia Allan e Luighi também estão na briga.

Prontos para o Derby! ? Manhã de treino tático na Academia de Futebol! Confira a notícia completa em nosso site ? https://t.co/6FLm0kQQiV pic.twitter.com/QisUcd2Roz ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 29, 2025

RELEMBRE A FINAL DO PAULISTA DE 2025

Palmeiras e Corinthians disputaram o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista no dia 16 de março. O Timão venceu o Alviverde, em pleno Allianz Parque, por 1 a 0. Com assistência de Memphis, Yuri Alberto anotou o gol que deu o triunfo ao time de Itaquera.

O duelo de volta, por sua vez, foi recheado de emoções. O Palmeiras pressionou o Corinthians, mas não conseguiu tirar o zero do placar no primeiro tempo. Já aos 30 minutos da etapa final, Félix Torres foi expulso ao cometer pênalti em Vitor Roque. Um dos principais cobradores do Verdão, Veiga foi para a cobrança, mas Hugo Souza defendeu, para delírio da Fiel presente na Neo Química Arena.

Após o pênalti defendido por Hugo, o Corinthians fez de tudo para amarrar o jogo - e conseguiu. Foi justamente na decisão que Memphis Depay, na reta final do Derby, subiu na bola e causou uma confusão generalizada. Marcelo Lomba e José Martínez, que estavam no banco de reservas, foram expulsos. Com uma bonita festa da torcida nas arquibancadas, o Timão superou o rival e sagrou-se campeão estadual pela 31ª vez.