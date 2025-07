Trio volta no Dérbi após 125 dias de desencontros no Corinthians

Do UOL, em São Paulo

Enfim, o técnico Dorival Júnior terá à disposição o trio ofensivo considerado ideal: Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Hoje, os três jogadores serão titulares no clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília)

125 dias de desencontros no ataque

Desde a final do Campeonato Paulista, em 27 de março de 2025, os três jogadores não atuavam juntos. Foram 125 de desencontros no ataque alvinegro.

Rodrigo Garro lidou com uma tendinopatia patelar, que exigiu tratamento e afastamento prolongado. Ele só retornou aos treinos após recuperação na Espanha, ficando de fora de parte significativa da temporada.

Yuri Alberto sofreu uma fratura na vértebra lombar em 24 de maio, contra o Atlético-MG, e ficou mais de dois meses fora dos gramados. Ele está em transição física e voltou a ser relacionado no último fim de semana

Memphis Depay também enfrentou lesões musculares que atrasaram sua participação plena na equipe.

Yuri Alberto e Memphis Depay, do Corinthians Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Em 2025, o trio atuou como titular em apenas sete dos 42 jogos do Corinthians, todos durante a passagem de Ramón Díaz. Isso equivale a pouco menos de 17% das partidas da equipe no ano.

No comando do Timão desde 29 de abril, Dorival ainda não teve a oportunidade de escalar os três juntos. Ele já expressou publicamente sua expectativa de contar com todos ao mesmo tempo.

Ainda não tive os três jogadores de ataque jogando juntos. Estou aqui há 90 dias e isso ainda não aconteceu. São jogadores que se complementam. Com o Yuri, nosso número de gols cresce

Dorival Júnior