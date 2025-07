Transmissão ao vivo de CSA x Vasco pela Copa do Brasil: veja onde assistir

CSA e Vasco medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O CSA busca desbancar mais um clube tradicional. A equipe alagoana venceu em casa o Grêmio por 3 a 2 e segurou um 0 a 0 no duelo de volta.

O Vasco precisou dos pênaltis para passar pelo Operário. O Cruz-Maltino empatou em 2 a 2 no agregado e venceu nas penalidades por 7 a 6.

Equipes entraram em campo no fim de semana. Pela Série A, o Vasco ficou no empate com o Internacional, no Beira-Rio, enquanto CSA foi derrotado pelo Londrina, na Série C.

CSA x Vasco -- Oitavas de final da Copa do Brasil