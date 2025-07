Transmissão ao vivo de Corinthians x Palmeiras pela Copa do Brasil: onde assistir

Corinthians e Palmeiras medem forças hoje (30), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto para RJ, RS, ES e a cidade mineira de Juiz de Fora), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Corinthians venceu o Palmeiras na final do Paulistão. A equipe comandada à época por Ramón Díaz levou a taça com gol de Yuri Alberto no agregado de 1 a 0.

Rivais se enfrentaram quatro vezes em 2025. O clássico teve dois empates e uma vitória para cada lado.

Ambos avançaram com folga na Copa do Brasil. O Alvinegro eliminou o Novorizontino, e o Palmeiras despachou o Ceará na fase anterior do mata-mata.

Corinthians x Palmeiras -- Oitavas de final da Copa do Brasil