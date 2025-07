Transmissão ao vivo de Bahia x Retrô pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Bahia e Retrô entram em campo hoje, às 19h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Clique aqui para assinar o Prime Video e assistir ao jogo ao vivo

O Bahia superou o Paysandu com facilidade na terceira rodada da Copa do Brasil. A equipe comandada por Rogério Ceni venceu com placar agregado de 6 a 0.

Do outro lado, o Retrô passou pelo Fortaleza na fase anterior do mata-mata. Os pernambucanos superaram o Fortaleza nos pênaltis após um empate em 2 a 2 no agregado.

Bahia x Retrô -- Oitavas de final da Copa do Brasil

Data e hora: 30 de julho, às 19h30 (de Brasília)

30 de julho, às 19h30 (de Brasília) Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.