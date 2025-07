Tiago Volpi tem participação importante em vitória do Grêmio: veja números

O goleiro Tiago Volpi apareceu como um dos destaques do Grêmio na vitória sobre o Fortaleza, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. Ele brilhou principalmente na etapa complementar nesta terça-feira.

Volpi fez duas defesas que asseguraram a vitória gremista em casa por 2 a 1. Assim, o jogador alivia um pouco a pressão e as críticas ao seu trabalho.

Aos 34 anos, Volpi chegou ao Grêmio no começo de 2025, para substituir o argentino Marchesín. Ele contabiliza 33 jogos com a camisa gremista.

Números de Tiago Volpi contra o Fortaleza (fonte: SofaScore)