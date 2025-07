Thiago Silva celebra vitória do Fluminense após sequência negativa

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense voltou a vencer na temporada. O Tricolor das Laranjeiras bateu o Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), nesta quarta-feira, e encerrou uma sequência de cinco partidas sem um resultado positivo. Após o apito final, Thiago Silva elogiou a postura da equipe e comemorou o triunfo.

"A gente não esperava voltar da Copa do Mundo com as derrotas. Sabemos que temos que melhorar. Hoje foi um jogo muito sólido da nossa parte. Soubemos aproveitar a instabilidade do adversário, com a torcida pressionando", disse Thiago Silva, em entrevista ao SporTV.

Desde que voltou do Mundial, o Fluminense não vencia. No período, a equipe de Renato Gaúcho perdeu quatro partidas do Brasileirão: para São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro.

"A mentalidade tem que ser essa, de lutador, guerreiro. Mesmo se eles tivessem empatado ou virado", completou.

Próximos compromissos do Fluminense

Com o resultado, o Fluminense tem a vantagem do empate na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo será na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Antes disso, o Fluminense tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro: encara o Grêmio neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela 18ª rodada.